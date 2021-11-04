-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:53
-
-
-
-
вчера 22:32
-
вчера 22:27
-
-
-
Астанчанина избили и ограбили на «свидании»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане под видом свидания заманили парня на съемную квартиру, а затем избили и ограбили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
С заявлением в полицию обратился 24-летний житель столицы и сообщил об ограблении. Со слов потерпевшего, он познакомился на улице с двумя девушками и обменялся с ними телефонами. Спустя два дня, одна из девушек через мессенджер WhatsApp предложила парню продолжить знакомство на съемной квартире.
Для этой цели он арендовал квартиру на сутки и пригласил новую знакомую на свидание, куда она пришла со своей подругой. После распития алкоголя, пара уединилась в спальной комнате. Спустя 30 минут в комнату зашли двое незнакомых парней и, избивая потерпевшего, стали требовать денежные средства.
Злоумышленники забрали у потерпевшего сотовый телефон IPhone 12 и смарт-часы Аpple. Материальный ущерб составил 650 тысяч тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими района «Алматы» задержаны четверо подозреваемых в грабеже, две девушки и два парня в возрасте от 18 до 19 лет. При расследовании установлено, что группа в погоне за «легкими деньгами» заранее запланировали преступление. Молодые люди дали признательные показания. Смарт-часы полицейские изъяли, а телефон грабители успели продать.
Проводится досудебное расследование.
- Число заболевших ОРВИ детей выросло в Атырау
- Автовор сканером вскрыл чужое авто и похитил 20 млн тенге в Алматы
- Алматинка через суд заставила стоматолога вернуть деньги за лечение
- Ревакцинация от коронавируса, прививки детям: что говорят эксперты
- Более 200 ДТП за два дня произошло в Нур-Султане из-за гололеда
- Центр поддержки людей с инвалидностью открылся в Караганде
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана