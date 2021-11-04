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Астанчанина избили и ограбили на «свидании»

4 Ноября 2021 22:53
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Астанчанина избили и ограбили на «свидании»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане под видом свидания заманили парня на съемную квартиру, а затем избили и ограбили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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С заявлением в полицию обратился 24-летний житель столицы и сообщил об ограблении. Со слов потерпевшего, он познакомился на улице с двумя девушками и обменялся с ними телефонами. Спустя два дня, одна из девушек через мессенджер WhatsApp предложила парню продолжить знакомство на съемной квартире.

Для этой цели он арендовал квартиру на сутки и пригласил новую знакомую на свидание, куда она пришла со своей подругой. После распития алкоголя, пара уединилась в спальной комнате. Спустя 30 минут в комнату зашли двое незнакомых парней и, избивая потерпевшего, стали требовать денежные средства.

Злоумышленники забрали у потерпевшего сотовый телефон IPhone 12 и смарт-часы Аpple. Материальный ущерб составил 650 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими района «Алматы» задержаны четверо подозреваемых в грабеже, две девушки и два парня в возрасте от 18 до 19 лет. При расследовании установлено, что группа в погоне за «легкими деньгами» заранее запланировали преступление. Молодые люди дали признательные показания. Смарт-часы полицейские изъяли, а телефон грабители успели продать.

Проводится досудебное расследование.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Общество  
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