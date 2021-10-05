Астанчанина арестовали за пьяную езду без прав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане арестовали мужчина за пьяную езду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

«3 октября текущего года около 03:45 автопатрулем по пр. Тлендиева на объездном мосту был замечен 26-летний водитель автомашины марки «Volkswagen Golf», который ездил с резкими маневрами, создавая аварийную ситуацию. В ходе проверки документов установлено, что водитель управлял автомашиной, не имея прав на управление транспортным средством. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 608 ч.6 КРКобАП. По решению суда водитель подвергнут административному аресту на 20 суток. Автомашина водворена на специализированную коммунальную штрафную стоянку», - рассказали в полиции.