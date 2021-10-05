РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:12, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Астанчанина арестовали за пьяную езду без прав

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане арестовали мужчина за пьяную езду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    «3 октября текущего года около 03:45 автопатрулем по пр. Тлендиева на объездном мосту был замечен 26-летний водитель автомашины марки «Volkswagen Golf», который ездил с резкими маневрами, создавая аварийную ситуацию. В ходе проверки документов установлено, что водитель управлял автомашиной, не имея прав на управление транспортным средством. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 608 ч.6 КРКобАП. По решению суда водитель подвергнут административному аресту на 20 суток. Автомашина водворена на специализированную коммунальную штрафную стоянку», - рассказали в полиции.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!