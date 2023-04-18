Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Астанчанина арестовали на 10 суток за избиение беременной супруги

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
18 Апреля 2023, 19:23
Астанчанина арестовали на 10 суток за избиение беременной супруги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Житель столицы не в первый раз избил свою беременную супругу, за что был арестован на 10 суток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«На канал «102» от 36-летней жительницы столицы поступило сообщение о том, что ее избил супруг. Установлено, что 42-летний мужчина, находясь дома в отношении своей супруги начал выражаться нецензурной бранью, тем самым оскорбив ее честь и достоинство в присутствии двоих несовершеннолетних детей и избил ее. Как выяснилось, это не первый случай, когда мужчина поднимал руку на свою супругу», - сообщили в полиции.

По данному факту на правонарушителя составлен административный протокол по статье 73-2 Кодекса Республики Казахстан. Решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям мужчина привлечен к административному аресту сроком на 10 суток.

«В целях усиления профилактики правонарушений на обслуживаемых административных участках сотрудниками столичного департамента полиции проводится максимальная отработка каждого участка. Если Вы стали жертвой насилия, Вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102 либо на телефон доверия подразделения по защите женщин от насилия 8-(7172)-71-60-63, где полицейские окажут Вам консультативно-правовую помощь», – отметили в ДП столицы.


Астана   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Четырех граждан КНР сняли с авиарейса в аэропорту Алматы
Четырех граждан КНР сняли с авиарейса в аэропорту Алматы
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау