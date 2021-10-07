Астанчанин знакомился с девушками и грабил их

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными сотрудниками полиции задержан и доставлен в полицию 27-летний подозреваемый в ограблении продавца овощного ларька, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Подозреваемый, находясь во дворе по улице Манаса, подошел к овощному ларьку, за стойкой которого стояла 17-летняя девушка. Познакомившись с девушкой, задержанный в ходе общения, завладел денежными средствами потерпевшей 7 тысяч тенге наличными, пообещав, что он переведет сумму через приложение «Каспи». Воспользовавшись отвлеченностью девушки, молодой человек сказал, что вернет деньги, после чего ушел.

27-летний подозреваемый задержан и доставлен в полицию. В ходе расследования выяснилось, что это не единичный случай обмана последнего таким методом.

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье «мошенничество», устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Департамент полиции ДП г. Нур-Султана предупреждает быть бдительными и не доверять малознакомым лицам.