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    11:19, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Астанчанин знакомился с девушками и грабил их

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными сотрудниками полиции задержан и доставлен в полицию 27-летний подозреваемый в ограблении продавца овощного ларька, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    Подозреваемый, находясь во дворе по улице Манаса, подошел к овощному ларьку, за стойкой которого стояла 17-летняя девушка. Познакомившись с девушкой, задержанный в ходе общения, завладел денежными средствами потерпевшей 7 тысяч тенге наличными, пообещав, что он переведет сумму через приложение «Каспи». Воспользовавшись отвлеченностью девушки, молодой человек сказал, что вернет деньги, после чего ушел.

    27-летний подозреваемый задержан и доставлен в полицию. В ходе расследования выяснилось, что это не единичный случай обмана последнего таким методом.

    В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье «мошенничество», устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

    Департамент полиции ДП г. Нур-Султана предупреждает быть бдительными и не доверять малознакомым лицам.

    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Криминал Астана Правоохранительные органы
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