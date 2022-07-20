20 Июля 2022 17:26

Астанчанин застрелил знакомого в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Астанчанин застрелил знакомого в Акмолинской области. Жестокое преступление было совершено в ночь на 18 июля в селе Каратомар Целиноградского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Около 08:40 часов утра в местный отдел полиции поступило сообщение о том, что в одной из городских больниц столицы от огнестрельного ранения скончался 36-летний мужчина, как оказалось позднее, житель села Каратомар.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по части первой статьи 99 УК РК «Убийство».

В дежурные сутки оперативники установили, что смертельное ранение потерпевшему нанес его знакомый, 51-летний житель города Нур-Султана. Как установили полицейские в ходе следствия, 18 июля мужчины встретились на одном из мероприятий. Застолье продолжилось и по его окончании в селе Каратомар.

Затянувшиеся до поздней ночи посиделки закончились словесным конфликтом, в ходе которого подозреваемый взял ружье, хранившееся в арендованном доме в данном населенном пункте, и выстрелил в своего знакомого. К сожалению, спасти мужчину медикам не удалось, от полученных ранений он скончался в реанимационном отделении.

В настоящее время по данному факту расследование уголовного дела продолжается, полицейскими изъято орудие преступления – ружье МР-153, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.