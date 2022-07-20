Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Астанчанин застрелил знакомого в Акмолинской области
20 Июля 2022 17:26

Астанчанин застрелил знакомого в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Астанчанин застрелил знакомого в Акмолинской области. Жестокое преступление было совершено в ночь на 18 июля в селе Каратомар Целиноградского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Около 08:40 часов утра в местный отдел полиции поступило сообщение о том, что в одной из городских больниц столицы от огнестрельного ранения скончался 36-летний мужчина, как оказалось позднее, житель села Каратомар.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по части первой статьи 99 УК РК «Убийство».

В дежурные сутки оперативники установили, что смертельное ранение потерпевшему нанес его знакомый, 51-летний житель города Нур-Султана. Как установили полицейские в ходе следствия, 18 июля мужчины встретились на одном из мероприятий. Застолье продолжилось и по его окончании в селе Каратомар.

Затянувшиеся до поздней ночи посиделки закончились словесным конфликтом, в ходе которого подозреваемый взял ружье, хранившееся в арендованном доме в данном населенном пункте, и выстрелил в своего знакомого. К сожалению, спасти мужчину медикам не удалось, от полученных ранений он скончался в реанимационном отделении.

В настоящее время по данному факту расследование уголовного дела продолжается, полицейскими изъято орудие преступления – ружье МР-153, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


Новости по теме
Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам развития Акмолинской области
Двести шестьдесят нарушений ПДД выявлено за сутки в столице
Предприниматели увольняли работников после получения грантов – Антикор
Читайте также
Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам развития Акмолинской области
Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
Двести шестьдесят нарушений ПДД выявлено за сутки в столице
Предприниматели увольняли работников после получения грантов – Антикор
Водитель авто сбила мотоциклиста в Уральске
Четыре человека за сутки утонули в Актобе
Почти 4 тыс. специалистам повысили оклады с 1 июня – Алтай Кульгинов
Бетоновоз устроил массовое ДТП в Алматы – есть пострадавшие
Популярное
1 Двух подростков подозревают в сексуальном буллинге в лагере в Бурабае
2 КНБ продлило арест Кариму Масимову до 6 августа 2022 года
3 Гвардеец задержал напавшего на двух алматинок мужчину
4 Следует обратиться к врачу при первом же подозрении на оспу обезьян – врач иммунолог
5 Изъято из нелегального оборота 18,5 млн сигарет в Алматинской области – Комитет госдоходов

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив