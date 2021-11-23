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    21:56, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Астанчанин украл золотые часы стоимостью 2,5 млн тенге из бутика торгового дома

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С заявлением в полицию обратилась жительница столицы о том, что неизвестный мужчина из бутика торгового дома по улице Сейфуллина открыто похитил дорогостоящие часы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

    В ходе расследования установлено, что женщина разместила объявление о продаже золотых часов марки «Cartier» 585 пробы на сайте «ОLX.KZ» за 2 500 000 тенге. Данным товаром заинтересовался мужчина и по телефонной переписке договорился о встрече, посмотреть часы в торговом доме. Придя в бутик в обеденное время, мужчина попросил показать часы, сославшись на то, что ему нужно повнимательней рассмотреть товар, он попросил лупу. В этот момент в бутик зашла женщина и начала выбирать кольцо. Воспользовавшись тем, что продавец отвлеклась на клиентку, мужчина выбежал с золотыми часами.

    Сразу же была составлена ориентировка и приметы подозреваемого, которые были направлены во все службы. По «горячим следам» оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний житель города. Золотые часы злоумышленник успел сдать в ломбард за 280 тысяч тенге.

    По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК. Задержанный дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемый водворен в ИВС.


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    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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