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Астанчанин украл у соседа контейнер стоимостью 800 тысяч тенге

25 Июля 2021 04:34
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Астанчанин украл у соседа контейнер стоимостью 800 тысяч тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Житель столицы обокрал соседа, похитив металлический контейнер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

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«Зная, что соседи отсутствуют, мужчина вызвал автомашину-манипулятор, и, представившись хозяином дома, вывез большой металлический контейнер для мусора. Похищенный контейнер стоимостью 800 тысяч тенге предприимчивый горожанин сдал в пункт приема металлолома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 36-летний подозреваемый в краже был задержан. Контейнер полицейские изъяли и вернули владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый дал признательные показания. Проверяется причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы», - рассказали в полиции.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью  
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