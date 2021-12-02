Астанчанин украл целый гараж и сдал в пункт приема металла

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Житель столицы похитил металлический гараж и сдал в пункт приема, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

С заявлением в полицию обратился житель города о том, что неизвестные похитили его металлический гараж, находящийся по улице Бектау

Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в краже.

В ходе расследования установлено, что злоумышленник, ранее приметив гараж, арендовал автомашину «КамАз», в которую и погрузил похищенное. Довезя груз до пункта приема металла, он сдал его.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемый дал признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. Столичные полицейские регулярно проверяют места сбыта и незаконного оборота цветных и черных металлов.

«Департамент полиции Нур-Султана убедительно рекомендует быть бдительными, не приобретать товар с рук без соответствующих документов и предупреждает, что за скупку краденого предусмотрена уголовная ответственность», - добавили в пресс-службе.