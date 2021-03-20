Астанчанин украл автомашину и продал на запчасти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими задержан ранее судимый житель города, укравший автомобиль марки «ВАЗ 2108», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Злоумышленник, приметил бесхозный автомобиль, который почти месяц стоял по улице Сатпаева в неисправном состоянии и решил сбыть ее на запчасти.

«В ходе расследования установлено, что владелец автомашины уехал в командировку. Вернувшись из поездки, он обнаружил пропажу и сообщил в полицию. Оперативниками проверялись возможные места нахождения машины, коммунальные стоянки. Путем изучения камер видеонаблюдения, выяснялось, что около 21.00 часов по улице Сатпаева к водителю снегоуборочной техники подошел подозреваемый, и, пояснив, что не может отогнать свой транспорт, находящийся не на ходу, попросил его помочь буксировать его в район Юго-Востока. В последующем подозреваемый сдал машину на СТО, взяв за нее 200 тысяч тенге. В ходе розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие», - рассказали в ДП города.

Департамент полиции Нур-Султана рекомендует быть бдительными, не оставлять транспортное средство без присмотра.



