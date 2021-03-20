РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:20, 19 Март 2021 | GMT +6

    Астанчанин украл автомашину и продал на запчасти

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими задержан ранее судимый житель города, укравший автомобиль марки «ВАЗ 2108», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

    Злоумышленник, приметил бесхозный автомобиль, который почти месяц стоял по улице Сатпаева в неисправном состоянии и решил сбыть ее на запчасти.

    «В ходе расследования установлено, что владелец автомашины уехал в командировку. Вернувшись из поездки, он обнаружил пропажу и сообщил в полицию. Оперативниками проверялись возможные места нахождения машины, коммунальные стоянки. Путем изучения камер видеонаблюдения, выяснялось, что около 21.00 часов по улице Сатпаева к водителю снегоуборочной техники подошел подозреваемый, и, пояснив, что не может отогнать свой транспорт, находящийся не на ходу, попросил его помочь буксировать его в район Юго-Востока. В последующем подозреваемый сдал машину на СТО, взяв за нее 200 тысяч тенге. В ходе розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие», - рассказали в ДП города.

    Департамент полиции Нур-Султана рекомендует быть бдительными, не оставлять транспортное средство без присмотра.



    Теги:
    Транспорт Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!