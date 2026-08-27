KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Астанчанин требовал у жертвы 17,6 млн теңге за неразглашение сведений о личной жизни

    Жителя Астаны приговорили к семи годам лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере. Угрожая распространить сведения о личной жизни потерпевшего, он получил от своей жертвы более 17,6 млн теңге, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Астаны.

    вымогательство деньги
    Фото: pexels

    Жителя столицы приговорили к семи годам лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере.

    Как сообщили в прокуратуре, мужчина использовал сведения о личной жизни потерпевшего, угрожал их распространением и требовал деньги.

    Чтобы усилить психологическое давление, он создал фиктивный аккаунт в мессенджере и выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов. Мужчина убеждал потерпевшего передать деньги якобы для «решения вопроса» и предотвращения распространения личных сведений.

    Опасаясь, что угрозы будут реализованы, потерпевший передал ему более 17,6 млн теңге.

    В суде государственный обвинитель представил доказательства виновности подсудимого. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы.

    Приговор не вступил в законную силу.

    В прокуратуре призвали граждан не поддаваться на шантаж и при поступлении угроз незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

    Ранее житель Жетісу получил 3,6 года тюрьмы за наркорекламу на заборах.

    Регионы Казахстана Астана Прокуратура Вымогательство
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор