Астанчанин совершил кражу в Константино-Еленинском соборе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане мужчина совершил кражу в Константино-Еленинском соборе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города.

Сотрудниками полиции проводится расследование в отношении 51-летнего астанчанина. Установлено, что мужчина пришел в дневное время в церковь. Увидев, что храм закрыт, он, через приоткрытое окно пробрался вовнутрь помещения. Воспользовавшись тем, что священнослужитель вышел из кабинета, мужчина совершил кражу двух ноутбуков общей стоимостью 300 тысяч тенге, после чего скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже был задержан. Мужчина дал признательные показания, ноутбуки изъяты и возвращены владельцу. Проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными и не оставлять личные вещи без присмотра.



