Астанчанин совершил кражу в Константино-Еленинском соборе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане мужчина совершил кражу в Константино-Еленинском соборе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города.
Сотрудниками полиции проводится расследование в отношении 51-летнего астанчанина. Установлено, что мужчина пришел в дневное время в церковь. Увидев, что храм закрыт, он, через приоткрытое окно пробрался вовнутрь помещения. Воспользовавшись тем, что священнослужитель вышел из кабинета, мужчина совершил кражу двух ноутбуков общей стоимостью 300 тысяч тенге, после чего скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже был задержан. Мужчина дал признательные показания, ноутбуки изъяты и возвращены владельцу. Проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными и не оставлять личные вещи без присмотра.
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