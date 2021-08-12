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Астанчанин совершил кражу в Константино-Еленинском соборе

12 Августа 2021 13:25
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Астанчанин совершил кражу в Константино-Еленинском соборе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане мужчина совершил кражу в Константино-Еленинском соборе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города.

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Сотрудниками полиции проводится расследование в отношении 51-летнего астанчанина. Установлено, что мужчина пришел в дневное время в церковь. Увидев, что храм закрыт, он, через приоткрытое окно пробрался вовнутрь помещения. Воспользовавшись тем, что священнослужитель вышел из кабинета, мужчина совершил кражу двух ноутбуков общей стоимостью 300 тысяч тенге, после чего скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже был задержан. Мужчина дал признательные показания, ноутбуки изъяты и возвращены владельцу. Проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными и не оставлять личные вещи без присмотра.



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#Нур-Султан   #Происшествия   #Видео   #МВД РК  
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