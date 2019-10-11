Астанчанин снимал квартиры посуточно и обворовывал их

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками полиции города Нур-Султана, при содействии граждан, за совершение ряда краж задержан 35-летний ранее судимый житель города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Задержанный находил в социальных сетях объявления о посуточной аренде квартир, заселялся и делал дубликаты ключей, через несколько дней совершал кражи из этих же картир. При этом совершал кражи велосипедов из подъездов домов.

В ходе расследования установлена причастность к совершению 3 краж из квартир и 9 краж велосипедов.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП Проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

«Департамент полиции выражает благодарность гражданам, оказавшим содействие в изобличении правонарушителя. Возможно есть еще пострадавшие от противоправных деяний задержанного. В этой связи пострадавших просим обратиться в департамент полиции по адресу: (Бейбітшілік,19) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-69 либо «102», - говорится в тексте сообщения.