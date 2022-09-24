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    21:10, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Астанчанин сдавал в аренду несуществующие квартиры

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Квартирного мошенника в течение суток задержали в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе расследования установлено, что злоумышленник на популярном сайте объявлений размещал рекламу об аренде квартиры. Потерпевшие, увидев не высокую цену, звонили по объявлению. В беседе по телефону условием арендодателя было внесение предоплаты. Сразу после получения денег подозреваемый удалял объявления и менял номер телефона.

    На уловки 23-летнего мошенника попались 6 граждан, которые перевели ему деньги в сумме от 30 до 110 тыс. тенге.

    Установлено, что ранее он работал риэлтором.

    По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК, проверяется причастность мошенника к ранее совершенным аналогичным преступлениям, устанавливаются другие потерпевшие.


    Теги:
    Общество Мошенничество Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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