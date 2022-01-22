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Астанчанин пытался сбросить девушку с 14 этажа

22 Января 2022 22:47
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Астанчанин пытался сбросить девушку с 14 этажа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астанчанин пытался сбросить девушку с 14 этажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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22 января на канал «102» поступило сообщение о том, что по улице Сарайшык неизвестный с пистолетом в руках силой увел девушку на 14 этаж многоэтажки, пытаясь сбросить вниз. Прибывшими инспекторами полка патрульной полиции Дарханом Шукеновым и Дарханом Абдикеевым незамедлительно были приняты меры по предотвращению трагедии. Выяснилось, что в ходе ссоры, 23-летний парень угрожал сбросить 22-летнюю девушку. Подозреваемый задержан и доставлен в управление полиции. Девушке оказана медицинская и психологическая помощь. Установлено, что пистолет был игрушечный. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП города Нур-Султана.



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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Видео   #МВД РК  
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