Астанчанин пытался сбросить девушку с 14 этажа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астанчанин пытался сбросить девушку с 14 этажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

22 января на канал «102» поступило сообщение о том, что по улице Сарайшык неизвестный с пистолетом в руках силой увел девушку на 14 этаж многоэтажки, пытаясь сбросить вниз. Прибывшими инспекторами полка патрульной полиции Дарханом Шукеновым и Дарханом Абдикеевым незамедлительно были приняты меры по предотвращению трагедии. Выяснилось, что в ходе ссоры, 23-летний парень угрожал сбросить 22-летнюю девушку. Подозреваемый задержан и доставлен в управление полиции. Девушке оказана медицинская и психологическая помощь. Установлено, что пистолет был игрушечный. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП города Нур-Султана.



