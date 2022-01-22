Астанчанин пытался сбросить девушку с 14 этажа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астанчанин пытался сбросить девушку с 14 этажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
22 января на канал «102» поступило сообщение о том, что по улице Сарайшык неизвестный с пистолетом в руках силой увел девушку на 14 этаж многоэтажки, пытаясь сбросить вниз. Прибывшими инспекторами полка патрульной полиции Дарханом Шукеновым и Дарханом Абдикеевым незамедлительно были приняты меры по предотвращению трагедии. Выяснилось, что в ходе ссоры, 23-летний парень угрожал сбросить 22-летнюю девушку. Подозреваемый задержан и доставлен в управление полиции. Девушке оказана медицинская и психологическая помощь. Установлено, что пистолет был игрушечный. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП города Нур-Султана.
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