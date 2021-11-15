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Астанчанин продал арендованную машину

15 Ноября 2021 20:08
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Астанчанин продал арендованную машину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в полицию с заявлением обратился житель города о том, что малознакомый ему мужчина обманным путем завладел его автомашиной. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

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В ходе расследования установлено, что 29-летний мужчина под предлогом аренды на два месяца взял у своего знакомого автомашину марки «Газель» с российскими номерами. Обещая отдать деньги через пару дней, он взял ключи от транспорта и исчез.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан по месту проживания. Выяснялось, что авто он успел продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям на территории столицы.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Мошенничество  
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