Астанчанин продал арендованную машину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в полицию с заявлением обратился житель города о том, что малознакомый ему мужчина обманным путем завладел его автомашиной. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

В ходе расследования установлено, что 29-летний мужчина под предлогом аренды на два месяца взял у своего знакомого автомашину марки «Газель» с российскими номерами. Обещая отдать деньги через пару дней, он взял ключи от транспорта и исчез.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан по месту проживания. Выяснялось, что авто он успел продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям на территории столицы.