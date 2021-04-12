Астанчанин пригласил в гости знакомого и лишился денег

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию города Нур-Султана поступило обращение по факту кражи денежных средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Установлено, что молодой человек пригласил своего знакомого из области, чтобы обсудить дела. Находясь в одной из гостиниц, молодые люди беседовали и распивали спиртные напитки. Заявитель, изрядно выпив, сказал собеседнику, что у него имеется карта. На что подозреваемый убедил его сказать пароль от карты, на случай, если закончится алкоголь.

Злоумышленник дождавшись момента, когда собеседник заснет, украл с кармана брюк принадлежащие ему 50 тысяч тенге и банковскую карту, которую позже обналичил в ближайшем магазине. После он вернулся обратно в номер, чтобы отвезти от себя подозрение.

Проснувшись хозяин карты узнал, что с его счета сняты деньги и пошел в магазин выяснять, кто обналичил сумму. По описаниям продавцов, мужчина был похож на его гостя. Вернувшись обратно в номер, он не застал своего гостя.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 26-летний парень.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «кража». Устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

Департамент полиции г. Нур-Султана рекомендует быть бдительными, не доверять малознакомым лицам не оставлять ценные вещи без присмотра.