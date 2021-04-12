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    23:26, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Астанчанин пригласил в гости знакомого и лишился денег

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию города Нур-Султана поступило обращение по факту кражи денежных средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Установлено, что молодой человек пригласил своего знакомого из области, чтобы обсудить дела. Находясь в одной из гостиниц, молодые люди беседовали и распивали спиртные напитки. Заявитель, изрядно выпив, сказал собеседнику, что у него имеется карта. На что подозреваемый убедил его сказать пароль от карты, на случай, если закончится алкоголь.

    Злоумышленник дождавшись момента, когда собеседник заснет, украл с кармана брюк принадлежащие ему 50 тысяч тенге и банковскую карту, которую позже обналичил в ближайшем магазине. После он вернулся обратно в номер, чтобы отвезти от себя подозрение.

    Проснувшись хозяин карты узнал, что с его счета сняты деньги и пошел в магазин выяснять, кто обналичил сумму. По описаниям продавцов, мужчина был похож на его гостя. Вернувшись обратно в номер, он не застал своего гостя.

    При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 26-летний парень.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье «кража». Устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

    Департамент полиции г. Нур-Султана рекомендует быть бдительными, не доверять малознакомым лицам не оставлять ценные вещи без присмотра.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Астана
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