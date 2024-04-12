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    03:33, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Астанчанин погиб в ДТП в Павлодарской области

    Астанчанин погиб в ДТП в Павлодарской области
    Фото: департамент полиции Павлодарской области

    Водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с прицепом КамАЗа. Смертельное ДТП произошло на ночной дороге, недалеко от села Калкаман в Павлодарской области. Водитель погиб, пассажиры – в больнице, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП произошло ночью 11 апреля. За рулем «Toyota Estima» находился житель Астаны. Не справившись с управлением, он влетел в заднюю часть прицепа грузовика.

    - В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель «Тойоты» от полученных травм скончался на месте. Два пассажира госпитализированы в больницу с различными травмами. Проводится проверка. Назначены необходимые экспертизы, - сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

    Автомобиль и прицеп пока поместили на штрафстоянку. Всего, по данным департамента полиции, с начала года в Павлодарской области произошло 124 ДТП, в результате которых 7 человек погибли, 162 получили различные травмы.

    Теги:
    ДТП Регионы Астана Происшествия Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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