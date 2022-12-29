Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Астанчанин поджег новое авто знакомой: ущерб составил 19 млн тенге

29 Декабря 2022, 17:34
Астанчанин поджег новое авто знакомой: ущерб составил 19 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанчанин поджег новый автомобиль знакомой из-за ссоры. Автомобиль получил значительные повреждения, чем потерпевшей причинен значительный имущественный ущерб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В утреннее время, в 05.50 часов, в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Hyundai Tucson. Машина находилась во дворе жилого дома по улице Куйши Дина.

«Прибывшие по вызову полицейские, возле полыхающего автомобиля задержали 42-летнего мужчину. Установлено, что он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, поджег автомобиль знакомой. Выждав момент, в ночное время мужчина пришел во двор знакомой и, облив автомобиль бензином, поджег его. В результате возгорания автомобиль потерпевшей получил значительные повреждения, чем последней причинен значительный имущественный ущерб, в размере 19 млн тенге. Прибывшими на место происшествия сотрудниками пожарной службы пожар был локализован», - сообщили в полиции.

По факту умышленного повреждения чужого имущества проводится досудебное расследование. Мужчина, причастный к поджогу, водворен в изолятор временного содержания ДП.


Новости по теме
Рюкзак с пятью тысячами долларов пытались похитить у жителя Астаны
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 декабря
Учения подразделений спецназначения СГО прошли в Астане и Алматы
Теги:
Читайте также
Труп недошенного ребенка нашли в ведре у мусорного бака в Таразе
Қаңтар: алматинские врачи выполнили свой служебный долг
Выплаты по уходу за ребенком в 2023 году продлят до 1,5 лет
Школьный автобус попал в ДТП в Актюбинской области, погиб водитель
Опий сбывал в столице 53-летний астанчанин
Назван ТОП-25 востребованных профессий до 2030 года в Казахстане
Самых талантливых воспитанников Дворца школьников наградили в Кокшетау
Еще одно землетрясение произошло в 258 км от Алматы на границе Китая и Кыргызстана
Новости партнеров
Популярное
1 Извинения российской стороны приняты - МИД РК о высказывании посла Алексея Бородавкина
2 Четырехлетний мальчик пропал в Актобе
3 Как вырастут пособия в Казахстане с 2023 года
4 Казахстан расширил список безвизовых стран до 80 государств в этом году
5 Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда РК

Лента новостей