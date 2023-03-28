Астанчанин организовал убийство родственницы, чтобы не возвращать долг в $500 тысяч

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Астаны проведены оперативные мероприятия в отношении ранее судимого жителя столицы, который в интересах третьего лица организовал убийство 57-летней женщины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, организатор через своего знакомого заключил сделку с «исполнителем» и отдал ему один миллион тенге предоплаты, из обусловленных 10 миллионов тенге, а также передал сотовый телефон с фотографией и другими данными предполагаемой жертвы.

В тот же день сотрудниками УБОП наемный убийца был установлен. Вещественные доказательства изъяты.

«С целью задержания организатора и основного инициатора преступления сотрудниками полиции проведена оперативная комбинация с имитацией убийства. В результате оперативно-следственных мероприятий все участники преступления задержаны и водворены в ИВС. Установлено, что организатором убийства является родственник потерпевшей, которому в феврале текущего года последняя передала на хранение 500 тысяч долларов США, что и послужило мотивом преступления», - сообщили в полиции.

В интересах следствия другие обстоятельства преступления не разглашаются. Расследование продолжается.