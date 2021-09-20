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    13:21, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Астанчанин оформлял на своих друзей и знакомых в кредит дорогие гаджеты

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане мужчина обманывал своих друзей и знакомых, оформляя на них в кредит дорогие гаджеты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В мошенничестве подозревается ранее судимый за аналогичные преступления 32-летний житель города.

    Как установлено, мужчина с 2019 года обманывал своих друзей и знакомых, и оформлял на них товарные кредиты, при этом он заверял, что оплачивать взносы будет самостоятельно. Заполучив дорогостоящие гаджеты, он их продавал, но взносы по кредиту не оплачивал.

    С заявлениями в полицию обратились три человека, на которых подозреваемый оформил сотовые телефоны марки «Айфон». Однако число потерпевших может быть больше.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого в мошенничестве задержали, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

    Департамент полиции г. Нур-Султана рекомендует пострадавшим гражданам от его противоправных действий обратиться в полицию по адресу: ул. Бейбитшилик, 19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-51, либо «102».


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Астана
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