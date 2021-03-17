Астанчанин напал с ножом на  84-летнего дедушку и ограбил его

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На канал 102 Центра оперативного управления ДП Нур-Султана поступило сообщение о том, что неизвестный, угрожая ножом пожилому мужчине, похитил у него крупную сумму денег. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу полиции.

«В ходе расследования сотрудники управления полиции района Байконур установили, что 84-летний житель столицы, накануне совершения преступления, снял с депозита в банке 300 тысяч тенге для покупки лекарств. Выйдя из банка, дедушка поехал на свою бывшую работу, где ранее был охранником. Следом за ним в помещение, где никого не было, вошел неизвестный мужчина. Повалив пенсионера на пол, он схватил со стола нож и, угрожая, отобрал снятые со счета деньги и ушел. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый житель столицы. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что задержанный, находясь в банке, заметил пожилого мужчину, снимающего наличные деньги со счета и проследил за ним. В настоящее время задержанный дал признательные показания», - рассказали в полиции.

Как отметили в ведомстве, по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС. Проводится расследование, устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.