Астанчанин инсценировал угон собственной машины
На канал «102» обратился астанчанин и сообщил о том, что неизвестные лица совершили угон его дорогостоящей автомашины марки «Toyota RAV 4», приобретенной в прошлом году в кредит с автосалона.
Факт угона попал на камеры видеонаблюдения, где был замечен неизвестный мужчина, который на парковке возле Дворца школьников по проспекту Тауелсиздик совершил угон, выехав за пределы города.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 53-летний потерпевший с целью получения страховых выплат и уклоняясь от выплат по кредиту, инсценировал угон собственной автомашины. Заранее обдумав преступный план, он нашел знакомых, которым обещал выплатить денежное вознаграждение за угон автомашины.
Лжеугонщики похитили автомашину и реализовали ее в Алматинской области неустановленным лицам.
В настоящее время исполнители угона задержаны и дали признательные показания. В отношении владельца угнанной автомашины за заведомо ложный донос возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Департамент полиции Нур-Султана предупреждает граждан, что за заведомо ложный донос предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.