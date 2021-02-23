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    12:28, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Астанчанин инсценировал угон собственной машины

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане полицейские задержали мужчину, инсценировавшего угон собственной машины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    На канал «102» обратился астанчанин и сообщил о том, что неизвестные лица совершили угон его дорогостоящей автомашины марки «Toyota RAV 4», приобретенной в прошлом году в кредит с автосалона.

    Факт угона попал на камеры видеонаблюдения, где был замечен неизвестный мужчина, который на парковке возле Дворца школьников по проспекту Тауелсиздик совершил угон, выехав за пределы города.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 53-летний потерпевший с целью получения страховых выплат и уклоняясь от выплат по кредиту, инсценировал угон собственной автомашины. Заранее обдумав преступный план, он нашел знакомых, которым обещал выплатить денежное вознаграждение за угон автомашины.

    Лжеугонщики похитили автомашину и реализовали ее в Алматинской области неустановленным лицам.

    В настоящее время исполнители угона задержаны и дали признательные показания. В отношении владельца угнанной автомашины за заведомо ложный донос возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

    Департамент полиции Нур-Султана предупреждает граждан, что за заведомо ложный донос предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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