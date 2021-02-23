Астанчанин инсценировал угон собственной машины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане полицейские задержали мужчину, инсценировавшего угон собственной машины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

На канал «102» обратился астанчанин и сообщил о том, что неизвестные лица совершили угон его дорогостоящей автомашины марки «Toyota RAV 4», приобретенной в прошлом году в кредит с автосалона.

Факт угона попал на камеры видеонаблюдения, где был замечен неизвестный мужчина, который на парковке возле Дворца школьников по проспекту Тауелсиздик совершил угон, выехав за пределы города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 53-летний потерпевший с целью получения страховых выплат и уклоняясь от выплат по кредиту, инсценировал угон собственной автомашины. Заранее обдумав преступный план, он нашел знакомых, которым обещал выплатить денежное вознаграждение за угон автомашины.

Лжеугонщики похитили автомашину и реализовали ее в Алматинской области неустановленным лицам.

В настоящее время исполнители угона задержаны и дали признательные показания. В отношении владельца угнанной автомашины за заведомо ложный донос возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает граждан, что за заведомо ложный донос предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.