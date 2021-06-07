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    11:37, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Астанчанин инсценировал разбойное нападение и похитил пять млн тенге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астанчанин инсценировал разбойное нападение и похитил пять млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В вечернее время на пульт «102» поступило сообщение, что возле гостиницы мужчине нанесли ножевые ранения. Потерпевший 34-летний водитель-экспедитор, работающий в одном из ТОО, рассказал, что когда он находился в машине к нему подошли двое мужчин в масках и, угрожая ножом, потребовали деньги. Водитель вступил с ними в драку, при этом получил ножевые ранения в живот. Грабители, забрав пакет с около пятью млн тенге, скрылись. Раненый был доставлен и госпитализирован в городскую больницу.
    При проведении оперативно-розыскных мероприятий с места совершения преступления просмотрены все камеры видеонаблюдения. По времени нанесения телесных повреждений и возможному пути следования предполагаемых преступников оперативники заметили несоответствие в показаниях и усомнились в достоверности сведений. Полицейские отследили весь маршрут движения водителя и провели обыск в его квартире, где изъяли похищенные денежные средства.

    Водитель-экспедитор после представленных неопровержимых улик, признался в совершении преступления. Он сообщил, что сам сымитировал преступление с целью завладения деньгами. По факту заведомо ложного доноса о совершении уголовного проступка проводится расследование.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Астана
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