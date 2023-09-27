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    16:48, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Астанчане жалуются на работу сайта Damubala.kz

    Астанчане жалуются на работу сайта Damubala.kz

    Сегодня в 13:00 в Астане началась регистрация детей на бесплатные творческие кружки через онлайн-платформу Damubala.kz. Однако уже через несколько минут с начала записи родители столкнулись с серьезными техническими сбоями. В управлении культуры Астаны прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В комментариях под постом официальной страницы Damubala.kz в Instagram возмущенные родители рассказали о том, что столкнулись с множеством неполадок во время попыток записать детей.

    По словам жительницы Астаны Дильнар Дос, места на бесплатные кружки были распределены буквально за несколько минут. Уже в 13:04 сайт завис.


    - Я разочарована программным обеспечением сайта и в его работоспособностью. Я зарегистрировала одного ребенка еще вчера, второго - сегодня. Но в 13:04 все зависло, а затем и вовсе данные детей пропали, хотя я прикрепляла свидетельства о рождении. Пробую набрать секцию, но ее невозможно выбрать. Я возмущена. Зачем давать тогда возможность? Зачем заводить карточки, подписывать ЭЦП? Почему столько ошибок и сайт зависает? - сказала возмущенная Дильнар Дос.

    Однако в управлении культуры Астаны заявили, что в момент комплектования очередности информационная система выдержала нагрузку и работала в штатном режиме.


    - Управление культуры города Астаны уведомляет о том, что 27 сентября 2023 года посредством информационной системы Damubala.kz в 13:00 часов был открыт доступ к формированию очередности по реализации государственного творческого заказа. В течение 40 минут была сформирована очередь на получение 7500 ваучеров, которые будут распределены после утверждения бюджета, - сообщили в ведомстве.

    Родители в ответ заявили о необходимости пересмотра итогов записи на кружки, так как, по их словам, доступ к сайту был распределен неравномерно.

    Сегодня  в 20:00 на сайте Damubala.kz также начнется запись на спортивные секции.
    Весной в Алматы запись на бесплатные занятия через платформу Damubala.kz оказалась полной всего за 46 минут.

    Теги:
    Общество Образование Дети Астана
    Автор
    Данира Искакова
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