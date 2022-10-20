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Астанчане вывешивают на балконах государственный флаг: так готовятся ко Дню Республики

Автор:  
Арайлым Мұрат
20 Октября 2022, 17:31
Астанчане вывешивают на балконах государственный флаг: так готовятся ко Дню Республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы готовятся к празднованию Дня Республики. Жители городов и областей по-разному демонстрируют свои патриотические чувства. Сочетание современной одежды с национальными украшениями, патриотические флешмобы в социальных сетях. На улицах столицы можно заметить, как астанчане вывешивают на балконах государственный флаг, что стало возможным благодаря последним поправкам в постановление об использовании государственного флага, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из первых большую акцию по популяризации флага запустило молодежное крыло «Жастар рухы». В сети Instagram они призвали казахстанцев выложить свое фото/видео с флагом и отметить их.

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«18 октября мы запустили онлайн-акцию «Менің елім – менің туым». Мы добавили хэштег, чтобы казахстанцы делились фотографиями и историями о флаге. Мы не ожидали, что публикация наберет столько откликов, позитивных комментариев. 19 октября увидели, как Жандос Курманбаев выложил лайфхак, как правильно повесить флаг на балконе. В 2015 году его наказали за то, что он у себя на балконе вывесил флаг. Мы нашли его номер, созвонились, решили поддержать. Поэтому, чтобы казахстанцы ощутили национальный праздник, организовали этот флешмоб», - поделился председатель молодежного крыла «Жастар рухы» Нуржан Жетписбаев.

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Публикацию Жандоса Курманбаева поддержали многие казахстанцы. Увидев такой эффект, команда «Жастар Рухы» решила не останавливаться и продолжила инициативу Жандоса по вывешиванию флага на балконе. Символично, что для этой цели они выбрали проспект Республики. Когда ребята постучались домой к жильцам, астанчане положительно отреагировали и присоединились к вывешиванию флага на балконах.

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А челлендж в социальных сетях поддержали известные культурные и спортивные деятели как боксер Серик Сапиев, актриса Куралай Анарбекова, шоумен Турсынбек Кабатов. Организация «Жастар Рухы» намерена продолжить челлендж до 25 октября.

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Дата   Патриотизм   Видео   Общество   Молодежь   День Республики  
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