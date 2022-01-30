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Астанчане выразили поддержку спортсменам, отправившимся на Олимпиаду

30 Января 2022 20:00
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Астанчане выразили поддержку спортсменам, отправившимся на Олимпиаду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Астанчане оказывают поддержку олимпийской сборной Казахстана, которая отправилась в Пекин. Все – от юных спортсменов до признанных во всем мире личностей – выражают теплые пожелания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

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«До начала Олимпиады остались считанные дни. Хочу поздравить всех наших спортсменов, которые выиграли лицензии. Олимпийцам осталось только довести начатое дело до конца и подняться на пьедестал победы. Мы доверяем вам. Желаем дальнейших побед», - сказал чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин.




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#Нур-Султан   #Спорт   #Видео   #Олимпиада-2022  
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