Астанчане выразили поддержку спортсменам, отправившимся на Олимпиаду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Астанчане оказывают поддержку олимпийской сборной Казахстана, которая отправилась в Пекин. Все – от юных спортсменов до признанных во всем мире личностей – выражают теплые пожелания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

«До начала Олимпиады остались считанные дни. Хочу поздравить всех наших спортсменов, которые выиграли лицензии. Олимпийцам осталось только довести начатое дело до конца и подняться на пьедестал победы. Мы доверяем вам. Желаем дальнейших побед», - сказал чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин.



