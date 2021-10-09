Астанчане убили краснокнижного лебедя в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Двух жителей Нур-Султана, охотившихся на лебедя, занесенного в Красную книгу, задержали в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 7 октября в дежурную часть Егиндыкольского РОП поступило телефонное сообщение от сотрудника территориального лесного хозяйства. Мужчина сообщил о том, что неизвестные лица занимаются незаконной охотой на территории охотничьего хозяйства «Жулдыз».

«Прибывшими незамедлительно на место происшествия сотрудниками полиции были установлены подозреваемые - двое жителей города Нур-Султана, 41- и 42-х лет. В ходе осмотра места происшествия полицейскими изъяты одна туша лебедя, два ружья, зарегистрированные на задержанных, а также гильзы, более 60-ти патронов и патронташ. Предварительный ущерб составляет 5 млн 250 тысяч тенге», - отметили в ведомстве.

В настоящее время по факту незаконной охоты следственным отделом Егиндыкольского РОП начато досудебное производство по ст. 337 УК РК. Назначена экспертиза.

Как уточнили полицейские, охота на эту водоплавающую птицу в регионе находится под запретом. Лебедь-кликун относится к перечню редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и как вид с сокращающейся численностью внесен в Красную книгу Республики Казахстан.