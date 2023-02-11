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Астанчане собрали 4 тонны гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясений в Турции

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Февраля 2023, 22:22
Астанчане собрали 4 тонны гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясений в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гуманитарную помощь, собранную жителями Астаны, отправили в Турцию для пострадавших от землетрясений, передает МИА «Казинформ».

«4 тонны гуманитарной помощи, собранной неравнодушными гражданами в Астане для пострадавших от землетрясений и доставленной в Посольство, были отправлены рейсом Turkish Airlines в благотворительные организации в Турции. Выражаем нашу благодарность», - говорится в сообщении Посольства Турции в Казахстане, опубликованном в Facebook.

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Как отмечается, для пострадавших в результате землетрясений в Турции есть необходимость в следующих материалах: палатки, генераторы, одеяла, обогреватели, спальные мешки. Их можно передать представителям турецкого посольства.

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В понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

По данным на вечер 11 февраля, число жертв землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше достигло 21 043, спасены 80 097 жителей зоны бедствия.

Фото: Посольство Турции в Казахстане.


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