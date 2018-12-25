Новости
Астанчане смогут отогреться в дежурных автобусах на остановках
25 Декабря 2018 18:00 22
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане принимаются действенные меры для обеспечения безопасности пассажиров общественного транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Новости по темеОколо 50 человек пострадали от гололеда в Актау Трое североказахстанцев ночью едва не замерзли в степи
«Сегодня в связи с погодными условиями районы определенных остановочных пунктов будут оснащены дежурными автобусами для того, чтобы люди смогли согреться, ожидая свой маршрут», - сообщили в Astana LRT.
Как сообщалось, по данным «Казгидромета», температура воздуха в столице Казахстана 25 декабря понизилась до -30 °С, по ощущению -38 °С, ветер 2 м/с. Дежурные автобусы будут стоять на следующих остановках:
Загрузка...
Читайте также
- Столичные столовые с нарушениями: с поставщиками расстанутся до Нового года
- Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской области
- Сколько будет стоить проезд по трассе Астана - Темиртау
- Акимат Астаны опроверг сообщение об отмене работы для госслужащих из-за непогоды
- В «Астана LRT» разъяснили причину приостановления пригородных маршрутов
- Сократить рабочий день рекомендовано в Астане из-за мороза
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047