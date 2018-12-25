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Астанчане смогут отогреться в дежурных автобусах на остановках

25 Декабря 2018 18:00 22
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Астанчане смогут отогреться в дежурных автобусах на остановках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане принимаются действенные меры для обеспечения безопасности пассажиров общественного транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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«Сегодня в связи с погодными условиями районы определенных остановочных пунктов будут оснащены дежурными автобусами для того, чтобы люди смогли согреться, ожидая свой маршрут», - сообщили в Astana LRT.

Как сообщалось, по данным «Казгидромета», температура воздуха в столице Казахстана 25 декабря понизилась до -30 °С, по ощущению -38 °С, ветер 2 м/с. Дежурные автобусы будут стоять на следующих остановках:

 

 

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Ключевые слова: Астана, Погода,
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