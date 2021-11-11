Астанчане с «синим» статусом не смогут посещать ТРЦ столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан С.Бейсенова подписала постановление об усилении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султан, передает МИА «Казинформ».
Главный санврач постановил обеспечить организацию работы торгово-развлекательных центров при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни в штатном режиме при условии наличия у сотрудников и посетителей безопасного «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, переболевших в течение последних 3 месяцев, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания).
Постановление вступает в силу с 15 ноября 2021 года.
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