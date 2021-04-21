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    23:00, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Астанчане рассказали о плюсах газификации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане активно ведутся работы по газификации. В жилых массивах столицы построено 345 км внутриквартальных газораспределительных сетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Если в прошлом отопительном сезоне (2020-21г) возможность подключения к газу получили жители жилых массивов Железнодорожный, Коктал-2, часть Агрогородка, то в новом отопительном сезоне возможность подключения к газу получат жители еще четырех жилых массивов столицы. В ЖМ Юго-Восток, Железнодорожный, Коктал-1, Агрогородок (часть, которая не была подключена к газу в 2020г) ведется строительство газораспределительных сетей.

    Кроме того, в новом отопительном сезоне АО «КазТрансГаз Аймак» планирует подключить к газу ЖМ Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный.

    «В этом году у нас замечательная новость. Провели газ. Многие ведь не верили. На деле всё получилось очень даже быстро. В середине зимы мы уже подключились к газу. Удобно очень. Не надо быть привязанным к дому 24/7, думать о хранении и качестве угля, выносить золу.
    Газификация столицы пришла к нам благодаря Елбасы», - отметила семья Усипбека Беймбета.

    Акиматом столицы внедрены различные механизмы соцпомощи для жителей города: для жителей частного сектора на бесплатной основе предусмотрены счетчики, совместно с АО «Halyk bank» и ассоциацией «ECOJER» организовано беспроцентное кредитование горожан на подключение домов к газу.

    Также с момента старта газификации внедрен механизм оказания соцпомощи малобеспеченным семьям по переводу домов к газу. Единовременная соцпомощь предусмотрена пенсионерам по возрасту, взрослым/несовершеннолетним с ограниченными возможностями, многодетным матерям и многодетным семья, которые являются собственниками частных домов. Основной критерий - отсутствие у них и членов семьи другого жилья и наличие среднедушевого дохода, не превышающего четыре прожиточных минимума (153 872 тенге). Данным категориям на подключение к газу выделяется денежная помощь в размере 90 МРП – 262 тыс 530 тенге. Заявку на получение данного вида соцпомощи можно оставить через портал электронного правительства egov.kz ( «Электронные обращения» - «заказать услугу онлайн». В графе содержание выбрать соцпомощь на газификацию жилого дома, в графе получатель – Управление занятости и соцзащиты).

    Кроме того, в прошлом году был снижен тариф на газ. Цена за один кубический метр газа снижена с 45 тг до 34,6 тенге (ранее предполагалось установить цену за один кубометр 60 тг).

    Газификация пройдет в 3 этапа.


    Теги:
    Нефть/газ Астана ЖКХ
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