Астанчане продолжают систематически нарушать карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопреки действующему постановлению главного санитарного врача, со стороны администрации и владельцев объектов общепита и развлекательных заведений происходят систематические нарушения санитарных требований. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Так, в 01:35 часов 10 любителей сетевых игр собрались в компьютерном клубе «Hustale» по улице Ақмешіт и проводили досуг. Аналогичное нарушение выявлено еще в одном из клубов столицы в 02:10. Администрация компьютерного клуба «Ямато» по улице Сығанақ, игнорируя санитарные требования и не думая о последствиях, впустили молодых людей. Всего в заведении находились 15 посетителей.

Мобильными группами в ходе рейдовых проверок той же ночью в 02:37 было выявлено кафе «Istanbul» по проспекту Республики, которое принимало гостей. В заведении отдыхали более ста посетителей. Ранее увеселительное заведение неоднократно привлекалось за нарушение карантина.

Собранный материал в отношении нарушителей направлен в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности по статье 425 КРКобАП.

Мобильными группами в составе управления санитарно-эпидемиологического контроля, представителей акимата, волонтеров и полицейских за выходные дни проверено 30 объектов предпринимательства, выявлено 17 нарушений карантинного режима.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение карантина и призывает жителей столицы к ответственному поведению по соблюдению санитарных норм и социальной дистанции.

Мобильными группами в усиленном режиме будут проводиться рейдовые мероприятия по выявлению нарушений карантина.