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Астанчане перекрыли улицу из-за ОСИ

Редактор:  
Зифа Хабирова
9 Июня 2023, 11:25
Астанчане перекрыли улицу из-за ОСИ Кадр из видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жители ЖК «Москва» перекрыли улицу из-за жалоб на председателя ОСИ, передает МИА «Казинформ».

Жильцы дома жалуются на руководство кондоминиума. Они требуют смены руководства ОСИ в их доме.

В свою очередь, в столичном акимате прокомментировали инцидент.

«Призываем горожан неукоснительно соблюдать закон: не участвовать в незаконных акциях, не поддаваться на провокации, не позволять двум противоборствующим ОСИ использовать вас в своих интересах. В отношении правонарушителей правоохранительными органами будут приняты административные и уголовно-правовые меры. Напоминаем, что все вопросы должны решаться исключительно в правовом поле», - сообщили в акимате.


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