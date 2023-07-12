Астанчане перечислили 39,2 млрд тенге в ФСМС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату медицинских услуг, оказанные населению поставщиками Фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС, передает МИА «Казинформ».

«По городу Астана в период июнь 2023 года в столице за обязательное социального медицинского страхования перечислено 6,7 млрд тенге. А с начало года, в период с января по июнь 2023 года, общая сумма отчислений и взносов за обязательного социального медицинского страхования, поступившая от астанчан, составляет около 39,2 млрд тенге», - сообщает столичный филиал Фонда социального медицинского страхования.

«По городу Астана в период июнь текущего года за ОСМС поступило 6,7 млрд тенге. Из них 3,8 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, 2,9 млрд тенге – на взносы индивидуальных предпринимателей. От 7449 плательщиков ЕСП поступило 11,02 млн тенге.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату медицинских услуг, оказанные населению поставщиками Фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС, которые производится только после проведения мониторинга качества и объема данных услуг», - поясняет заместитель директора филиала по Астане НАО «Фонд социального медицинского страхования» Сандугаш Болысбекова.

Напомним, с 5 сентября 2022 года стартовал новый механизм оплаты взносов на ОСМС - на год вперед. Воспользоваться им могут все самостоятельные плательщики – как имеющие статус «застрахован», так и те, кто никогда не вносил платеж в систему, либо делал это нерегулярно.

До этого самостоятельным плательщикам, которые никогда не платили взносы на медстрахование или платили, но не регулярно, из-за чего были лишены статуса застрахованности, для его восстановления нужно было оплатить взносы за пропущенные месяцы, а то и за весь прошедший год. Теперь у них появилась альтернатива – оплатить за предстоящие 12 месяцев и получить статус застрахованности, не оплачивая при этом прошедший период.