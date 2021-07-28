Астанчане могут звонить в колл-центры по вопросам КВИ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице для граждан созданы колл-центры при организациях первичной медико-санитарной помощи по вопросам коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram аккаунт акимата города.
В связи с эпидемиологической ситуацией в Нур-Султане увеличивается нагрузка на все службы. В сутки в скорую помощь поступают до 4 тысяч звонков, количество вызовов составляет более 3 тысяч, из них по КВИ достигает до 300.
Для удобства граждан сформированы контактные телефоны, по которым пациенты могут обращаться в «свою поликлинику» при наличии вопросов по коронавирусной инфекции.
«Много обращений со стороны граждан по работе мобильных групп, дозвона участковым врачам. Сейчас каждое звено здравоохранения испытывает большую нагрузку. Врачи в день на дому обследуют более 3 тысяч пациентов. Мы просим проявить граждан понимание, и, в случае, если у вас симптомы бессимптомной формы заболевания обращаться в фильтр-кабинеты, звонить в колл-центр своей поликлиники» , - говорят в управлении общественного здравоохранения города.
Актуальные контактные номера телефонов указаны на официальном сайте управления общественного здравоохранения.
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