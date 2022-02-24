Астанчане могут получать лечение в частных клиниках по медстраховке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня Фондом социального медицинского страхования в столице заключены договора со 113 поставщиками медуслуг, из них 76 клиник - частные. Застрахованные пациенты имеют право получать лечение в любой из медорганизаций из этого списка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата со ссылкой на пресс-службу филиала Фонда по г. Нур-Султан.

Как отмечают в Фонде социального медицинского страхования, система ОСМС работает по принципу «деньги следуют за пациентом».

Пациент имеет право выбирать медицинскую организацию из перечня поставщиков услуг Фонда при прохождении тех или иных обследований. Для этого необходимо иметь направление от участкового врача либо узкого специалиста своей поликлиники.

Для получения необходимой медицинской услуги можно выбрать любую из клиник, которая заключила договор с Фондом на оказание данных услуг.

Граждане имеют возможность получать консультации специалистов, проходить диагностические процедуры, в том числе и в частных медицинских организациях не на платной основе, а по направлению участкового врача в рамках медицинского страхования. Оплату за полученные ими услуги производит Фонд.

Также при отсутствии возможности оказать услугу в поликлинике по месту прикрепления, врач должен дать направление в другую медицинскую организацию, с которой заключен договор соисполнения на оказание данных услуг. Либо пациент может сам выбрать медицинскую организацию из числа поставщиков Фонда, оказывающих данную услугу. Тогда направление от участкового врача будет являться основанием для формирования договора соисполнения автоматически в информационных системах Министерства здравоохранения РК.

«На сегодняшний день Фондом по г.Нур-Султан заключены договора с 113 поставщиками медицинских услуг, из них 76 клиник - частные. Каждый год доля частного сектора растет, разворачивается серьезная конкуренция на рынке. Это возможности для пациента выбрать лучшую клинику. Списки поставщиков медслуг размещены на сайте фонда – fms.kz «, - проинформировал руководитель столичного филиала Фонда социального медицинского страхования Нурлыбек Кабдыкапаров.

На сайте Фонда fms.kz в разделе «Для пациента» в подразделе «Выбрать клинику» размещен перечень поставщиков медицинской помощи в ГОБМП и ОСМС по ссылке . В списках необходимо выбрать свою область или регион проживания, а затем вид медицинской помощи, которая необходима. Также здесь публикуются списки поставщиков услуг ЭКО, медицинской реабилитации, соисполнителей, которые периодически обновляются.

Перечни поставщиков консультативно-диагностических услуг – стоматологии, рентгенографии, ПЦР-тестирования, КТ и МРТ – размещены по ссылке .

Если у вас возникают вопросы по оказанию качеству и своевременности оказаниям медицинской помощи, вы можете обратиться в Службу поддержки пациентов и внутреннего аудита поликлиники, либо в Фонд социального медицинского страхования по удобному для вас каналу связи: официальный сайт fms.kz , контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.