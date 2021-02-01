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    13:39, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Астанчане какого возраста чаще заболевают коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Люди какого возраста в основном болеют коронавирусом в столице, рассказала главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основную долю - 24,5% среди астанчан составляют лица в возрасте 30-39 лет, 50 лет и старше – 22,7% по 16% приходится на возрастные группы 18-29 лет и 40-49 лет. Дети в общей заболеваемости занимают 16,7%», - уточнила Сархат Бейсенова.

    Ранее она сообщила, что благодаря своевременно принятым ограничительным карантинным мерам город перешел в «желтую» зону по распространению коронавируса. Однако в городе продолжается регистрация случаев COVID-19 среди населения всех возрастов и контингента. Наблюдается рост заболеваемости в полтора раза или на 35% по сравнению с декабрем 2020 года. С начала января 2021 года зарегистрировано 3 763 случая коронавирусной инфекции, в декабре прошлого года - более 2 400 случаев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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