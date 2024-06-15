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    21:15, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Астанчанам временно разрешили заезжать на некоторые автобусные полосы

    астана
    Фото: акимат г. Астаны

    В целях снижения транспортной нагрузки на период производства дорожно-ремонтных работ временно отключена фиксация движения по автобусным полосам камерами «Сергек» на некоторых улицах, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В связи с производством работ по среднему ремонту магистральных улиц города, укладкой асфальтового покрытия проезжей части и нанесением дорожной разметки движение автомашин на некоторых улицах временно ограничивается.

    В связи с чем в целях снижения транспортной нагрузки, в период с 14 июня по 1 июля текущего года, на всем протяжении проспектов Туран и Кабанбай батыра, а также по улицам Сарайшык и Сарыарка временно отключена фиксация движения по автобусным полосам камерами «Сергек».

    Водителей просят отнестись с пониманием и принять во внимание изменения на дорогах столицы.

    В целях собственной безопасности жителей просят соблюдать скоростной режим и заранее планировать свои маршруты, исключая из них закрытые участки улиц.

    Теги:
    Транспорт Автобус Астана Ремонт дорог
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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