Астанчанам временно разрешили заезжать на некоторые автобусные полосы

В целях снижения транспортной нагрузки на период производства дорожно-ремонтных работ временно отключена фиксация движения по автобусным полосам камерами «Сергек» на некоторых улицах, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с производством работ по среднему ремонту магистральных улиц города, укладкой асфальтового покрытия проезжей части и нанесением дорожной разметки движение автомашин на некоторых улицах временно ограничивается.

В связи с чем в целях снижения транспортной нагрузки, в период с 14 июня по 1 июля текущего года, на всем протяжении проспектов Туран и Кабанбай батыра, а также по улицам Сарайшык и Сарыарка временно отключена фиксация движения по автобусным полосам камерами «Сергек».

Водителей просят отнестись с пониманием и принять во внимание изменения на дорогах столицы.

В целях собственной безопасности жителей просят соблюдать скоростной режим и заранее планировать свои маршруты, исключая из них закрытые участки улиц.