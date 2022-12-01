Астанчанам напомнили об ответственности за намеренное заражение ВИЧ-инфекцией

1 Декабря 2022, 16:25

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Астанчанам напомнили об ответственности за намеренное заражение ВИЧ-инфекцией. Руководитель общественной организации «Жизнь вопреки» Айна Мукушева также сообщила о том, что сегодня на 2,6 года лишили свободы мужчину, за заражение партнера ВИЧ-инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заведующая отделом эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией Инжу Аймагамбетова сообщила на брифинге о случае, когда партнер намеренно заразил партнершу ВИЧ-инфекцией.

«Да, такие случаи бывали, но не скажу, что много. В этом году был один случай, когда партнер не сообщил свой ВИЧ-статус и была заражена партнерша. Впоследствии при разбирательствах было установлено, что это единственный ее половой партнер. Поэтому материал был передан в следственные органы. Сейчас на стадии возбуждения уголовного дела. Он - гражданин России, дальнобойщик. Здесь он познакомился с женщиной. Мы проводим эпидемиологическое расследование, устанавливаем путь заражения, предположительно, возможный источник инфекции, а потом этому человеку говорим, что его/ее мог заразить такой человек, и вы можете подать на него в суд», - пояснила Инжу Аймагамбетова.

То есть, когда у человека выявляют ВИЧ-инфекцию, он подписывает информированное согласие. Так как он знает о своем диагнозе, несет за это ответственность. Если он или она вступает в отношения, то должен/должна уведомить партнера о своем ВИЧ-статусе.

Руководитель общественной организации «Жизнь вопреки» Айна Мукушева поделилась подробностями судебного дела.

«Сегодня состоялся суд по делу этой женщины. Молодой человек, который ее заразил, получил срок лишения свободы - 2 года 6 месяцев. Ему грозил срок лишения свободы 5 лет, однако ему сократили срок, так как ранее он не привлекался к ответственности», - добавила она.