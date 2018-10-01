Астанчанам будут вручать уведомления о налогах при нарушении ПДД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - От общей суммы задолженности среди казахстанцев по налогу на транспортные средства более 13% приходится на астанчан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет госдоходов Минфина РК.

Всего на 1 октября долги имеются у 734 тыс казахстанцев. Общая сумма составляет 18,9 млрд тенге. Из них основной долг 13,9 млрд тенге, основное - пеня.

При этом, по данным КГД МФ РК, 2,5 млрд тенге приходится на 80 тысяч автовладельцев, проживающих в Астане. Это более 13% от общей задолженности по республике.

«Нами проведен анализ по суммам. К примеру, по Астане более 86% имеют задолженность менее 50 тысяч тенге. Так, 49% имеют от 1 до 10 тысяч тенге. В принципе это не такая уж большая сумма, которая была бы неподъемной для налогоплательщиков. От 10 до 50 тысяч тенге имеют 37% должников (или 29 тыс 800 должников). Свыше 100 тысяч до 1 миллиона имеют 5% должников. Свыше 1 млн тенге на 1 октября зафиксировано у 191 должника. Это 0,2% от общего количества», - сообщила руководитель управления по работе с задолженностью КГД МФ РК Айнур Кульшикова на брифинге.

Она добавила, что в Астане пройдет рейд среди автовладельцев по информированию о задолженностях по налогу.

Это будут совместные мероприятия Комитета госдоходов Минфина РК, Комитета адмполиции МВД РК и управления по инвестициям и развитию предпринимательства РК. Для этого будут использоваться возможности комплексов «Сергек».

«Информация о должниках будет передаваться в управление по инвестициям и развитию предпринимательства, где будет создаваться база, после - информация будет передаваться на планшеты дорожно-патрульной полиции ДВД Астаны», - пояснила А.Кульшикова.

Она отметила, что транспортные средства будут останавливаться только в случае нарушения ПДД. В случае неуплаты налоговой задолженности в течение 30 рабочих дней со дня вручения уведомления орган госдоходов выносит налоговый приказ, который будет направлен для дальнейшей работы по взысканию задолженности судебному исполнителю.