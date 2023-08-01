Астанчан просят закрывать по ночам окна

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление охраны окружающей среды и природопользования проводит на территории города гнусоистребительные мероприятия, передает официальный сайт акимата Астаны.

Дезинсекционные мероприятия осуществляются в ночное время, с 21.00 до 04.00 утра, в течение 6 туров, начиная с центра, двигаясь за пределы границ жилых массивов с созданием защитного барьера, с целью удержания миграции комаров из других регионов.

В настоящее время в рамках 4-го тура 28 июля текущего года продолжаются работы по истреблению комаров в столице. На данный момент дезинсекционные мероприятия на открытых стациях проводятся согласно утвержденному графику работ.

Защитные барьеры вблизи города проводятся на постоянной основе с целью недопущения массового залета комаров и гнуса с окраин столицы. Работы проводятся с помощью специализированных дезинфекционных машин и термогенераторов, с применением инсектицидных препаратов класса ФОС с действующим веществом хлорпирифос и малатион.

Во время дезинсекционных мероприятий важно соблюдать меры предосторожности: ограничить посещения обрабатываемой местности; закрывать окна при обработке.

В гнусоистребительных работах задействовано более 90 дезинфекторов, 8 биологов энтомологов, 24 термогенератора, 90 моторно-ранцевых опрыскивателей, 3 дезинфекционные машины и 2 мотошасси с дезинфекционной установкой.

Для соблюдения контроля качества проводимых гнусоистребительных работ дезинсекционные работы во всех жилых массивах проводятся с участием активных жителей и групп данного района, а также на постоянной основе энтомологическая научная группа проводит мониторинг эффективности производимых работ.

Сроки дезинсекционных обработок могут быть скорректированы в зависимости от климатических условий (дождь, ураган, понижение температуры и т.п.).