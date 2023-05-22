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Астанчан просят использовать воду для полива только по ночам

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Мая 2023, 13:36
Астанчан просят использовать воду для полива только по ночам Фото: alataunews.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всех жителей города Астаны в ГКП «Астана су арнасы» просят использовать воду для полива исключительно в строго отведенное время - с 23:00 до 06:00, передает МИА «Казинформ».

В связи с ростом населения города и интенсивной застройкой столицы, предприятие столкнулось с ограничением проектных мощностей по производству питьевой воды.

В результате этого, с 28 марта предприятие было вынуждено ввести меры по регулированию давления воды и установить график ее отпуска.

«Однако начался поливной сезон, и мы обратили внимание, что жители частного сектора активно используют питьевую воду для полива зеленых насаждений. В связи с этим, в прошедшие выходные многие из вас ощутили ограничения в подаче воды.

Просим всех жителей использовать воду для полива исключительно в строго отведенное время - с 23:00 до 06:00. Если это неудобно, вы также можете закупать техническую воду по указанным ниже адресам:

КОС, Коргалжинское шоссе, 47

Коктал, 1 ул. район конного клуба «Тулпар»

шоссе Алаш, Автоматика КНС -28

Жансугурова, 7

пересечение улиц Г. Мустафина и Кобыланды-батыра.

Но, несмотря на установленный график, во многих домах по городу давление воды соответствует норме, и лишь некоторые ЖК находятся на пониженном режиме. В таких случаях жителей просят обратиться в обслуживающую компанию и попробовать перенастроить подкачивающие насосы для установки оптимального давления.

В свете сложившейся ситуации рекомендуется планировать бытовые работы по дому в будние дни, чтобы снизить нагрузку на водопроводную систему в пиковые часы, особенно в выходные дни.

Как отметели в»Астана су арнасы«, эти временные меры будут применяться до запуска новой насосно-фильтровальной станции (НФС). Строительство станции питьевой воды началось осенью 2021 года, и ее мощность составит 105 тысяч кубических метров воды в сутки. Это позволит значительно увеличить подачу водоснабжения для всего города, тем самым полностью решить вопрос с водоснабжением города. Планируется завершить строительство новой НФС летом.

«Мы приносим извинения за временные неудобства, вызванные ограничениями в подаче воды, и призываем вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», - добавили в пресс-службе.


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