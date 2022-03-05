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Астанчан призывают быть бдительными на дорогах

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Марта 2022, 21:00
Астанчан призывают быть бдительными на дорогах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В столице идет дождь, с переходом в мокрый снег и понижением температуры.

«В связи с ухудшением погодных условий, просим водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также выполнять требования патрульных полицейских. Также настоятельно рекомендуем воздержаться от дальних поездок за пределы города. При возможности использовать альтернативный вид транспорта», - отметили в ДП.

С утра на территории столицы зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие, где пострадал один.

«Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах, использовать светоотражающие элементы, убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги», - сказал начальник управления административной полиции ДП города Нур-Султана Елжан Чупеков.


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