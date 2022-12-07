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Астанчан призвали вакцинироваться, чтобы избежать ограничений перед Новым годом

7 Декабря 2022, 12:46
Астанчан призвали вакцинироваться, чтобы избежать ограничений перед Новым годом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя столичного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жанна Пралиева обратилась к гостям и жителям Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии праздничных дней она напомнила о простых правилах: обязательное ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, не проводить массовые мероприятия, избегать посещения мест массового скопления людей.

«Необходимо помнить, что для прекращения передачи коронавируса и мутации вируса способствует только коллективный иммунитет. Учитывая угрозу от штамма «цербер», предлагаем пересмотреть отношение к вакцинации и, привившись, защитить себя и окружающих. Тем самым, будет возможность удержать заболеваемость на стабильном уровне и не вводить дополнительные ограничительные меры по ужесточению карантина перед Новым годом. Надеюсь на вашу сознательность», - сказала спикер во время пресс-конференции.

Ранее сообщалось , что в Астане обнаружен новый штамм коронавируса «цербер». Также наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидсезон в Астане отличается тем, что с первых дней регистрируются случаи гриппа.


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