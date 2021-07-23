Астанчан призвали соблюдать правила пожарной безопасности при выезде на природу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В департаменте по ЧС призывают столичных жителей соблюдать правила пожарной безопасности при выезде на природу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основой предупреждения любого пожара является профилактика. Департаментом с начала пожароопасного периода активно ведется агитационного разъяснительная работа. К примеру, в рамках республиканской акции «Защитим природу от пожаров», совместно с дорожно-патрульной службой ДП г. Нур-Султан, волонтерами, на автодорогах республиканского значения (Нур-Султан-Петропавловск, Нур-Султан-Караганда) организована агитационная работа с консультаций населения, выезжающего на отдых, по соблюдению правил пожарной безопасности в пожароопасный период», - сказал на брифинге начальник департамента по ЧС города Нур-Султана Куанар Базарбаев.

Спикер добавил, что аналогичная работа проведена в столичных парках культуры и отдыха.

«Хотелось бы еще раз напомнить - соблюдение элементарных правил пожарной безопасности позволит исключить вероятность возникновения пожара и сохранит Вашу жизнь и Ваше имущество!» - подчеркнул Куанар Базарбаев.

В ведомстве поясняют, что с целью предотвращения пожаров и возгораний каждому человеку необходимо:

- не поджигать сухую прошлогоднюю траву вокруг участка;

- быть осмотрительным в обращении с любыми источниками открытого огня;

- находясь на природе, не бросать горящие спички и окурки, не использовать на охоте пыжи из тлеющих материалов, не разводить костры и не сжигать мусор вблизи строений;

- не оставляйте стеклотару и разбитое стекло.