Астанчан призвали соблюдать карантин в священный месяц Рамазан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова призвала жителей и гостей города строго соблюдать санитарные нормы в священный месяц Рамазан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые гости и жители столицы! Близится важный для нашего общества священный месяц Рамазан. Он имеет огромное значение для многих граждан нашей страны. Просим всех жителей города отнестись с пониманием и строго соблюдать карантинные меры. Мы с глубоким уважением относимся к чувствам верующих, однако пандемия представляет угрозу здоровью всех без исключения. В связи с этим департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана рекомендует учесть и соблюдать все меры ограничительного характера: не проводить коллективные мероприятия, в том числе в домашних условиях. Это включает членов семьи и друзей, которые могут приехать для совместной трапезы и времяпровождения. Этого допускать нельзя», - сказала Сархат Бейсенова.

Она отметила, что проведение ауызашара рекомендуется только в кругу семьи.

«Призываем всех следовать рекомендациям и показать ответственность в единстве в борьбе с пандемией», - добавила Сархат Бейсенова.