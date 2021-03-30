Астанчан призвали сидеть дома и не выходить без крайней необходимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова призвала столичных жителей строго соблюдть карантинные ограничения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Потепление на улице и усталость от карантина не должны быть причиной безответственности. В целях обеспечения безопасности населения просим каждого строго соблюдать условия карантина. В случае нарушения карантинного режима количество заболевших коронавирусом резко возрастет. Только при строгом соблюдении карантинных мер, мы избавимся от эпидемии. Без крайней необходимости никуда не выезжайте и сидите дома. Все эти меры принимаются для вашего здоровья! Благодаря единству горожан, мы преодолеем все сложности, отнеситесь со вниманием к своему здоровью и здоровью близких!» - обратилась к жителям столицы Сархат Бейсенова.

Ранее она заявила, что заболеваемость CОVІD-19 в столице за последние три дня резко возросла. «Заболеваемость CОVІD-19 в городе Нур-Султане за последние три дня резко ухудшилась, так рост за эти дни произошел в 2 раза, заболеваемость на 100 тысяч населения выше уровня республики в 2,9 раза и на сегодня эпидемиологическая ситуация расценивается как напряженная», - уточнила Сархат Бейсенова.

По ее словам, город 20-й день находится в «красной зоне» по матрице оценки эпидемиологической ситуации. В день регистрируется от 350 до 400 случаев. Интенсивный показатель на 100 тыс. населения составил 153,5. Репродуктивное число – 1,179.