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Астанчан приглашают на воскресный гик-фестиваль

28 Сентября 2019 18:45
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Астанчан приглашают на воскресный гик-фестиваль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 29 сентября, Назарбаев Университет приглашает астанчан на NU GeekFestival, передает Елорда Инфо со ссылкой на пресс-службу столичного вуза. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

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В этот день у каждого участника фестиваля будет уникальная возможность погрузиться в гик-культуру благодаря косплею, квестам и конкурсам. Все посетители смогут поучаствовать в бесплатных соревнованиях и получить ценные призы от партнеров мероприятия.

«Назарбаев Университет открывает свои двери для самого крутого мероприятия осени в Нур-Султане. Если ты фанат комиксов, фильмов про супергероев, компьютерных игр, стрит-фуда, всяких ништяков и хочешь встретить единомышленников, то мы ждем тебя!» - говорится в сообщении организаторов.

На NU GeekFestival будет представлена и развлекательно-познавательная ярмарка образовательных программ, где профессора и представители всех школ Назарбаев Университета ответят на вопросы, проведут мастер-классы и расскажут о нюансах поступления на программы предуниверситетской подготовки, бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Зарегистрироваться для участия в фестивале можно по ссылке. NU GeekFestival

Фестиваль пройдет с 11:00 до 17:00 в Назарбаев Университете по адресу: проспект Кабанбай батыра, 53.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Вузы, Общество,
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