Астанчан предупредили об опасности на дорогах в зимнее время

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника ДЧС Нур-Султана Есен Байыров призвал жителей города быть осторожнее на дорогах в зимнее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлый зимний период по причине игнорирования гражданами штормового предупреждения и ограничения движения на автодорогах имелись факты использования гражданами объездных путей и как следствие застревала техника в снежных заносах. Тем самым подвергли свою жизнь и жизнь своих близких опасности», - сказал Есен Байыров на брифинге в акимате.

В связи с этим, департамент еще раз напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности в зимний период и не подвергать опасности.

«Так как в период наступления холодов учащаются случаи происходящих у граждан на пути их движения. При прогнозе ухудшения погодных условий мы доводим до населения штормовое предупреждение путем СМС рассылки, СМИ, соцсети, телеграм-канале, мобильное приложение «Дармен», - отметил спикер.

«Будьте бдительны на зимних дорогах при объявлении штормовых предупреждений рекомендуем воздержаться от поездок на дальние расстояния. Водителям необходимо следить для информации о состоянии дорог. При ЧС звоните на 112», - заключил Е. Байыров.