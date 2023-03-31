Астанчан предупредили о зеленой воде из-под кранов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 8 апреля компания «Астана – Теплотранзит» проведет проверку трубопроводов, водоподогревателей и тепловых сетей путем ввода красителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В тепловую сеть будет введен органический краситель флуоресцеина натрия, который окрашивает воду в зеленый цвет. Это делается для выявления потерь сетевой воды через скрытые дефекты трубопроводов, неплотности запорной арматуры водоподогревателей и тепловых сетей потребителей.

Как сообщили в пресс-службе акимата Астаны, мероприятие позволит выявить хищение сетевой воды на производственные и бытовые нужды.

В случае обнаружения подкрашенной воды астанчан просят звонить в службу «ikomek 109».